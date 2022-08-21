إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية -الزقازيق الزراعى"

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "الإسماعيلية -الزقازيق الزراعى" أمام كوبرى شعيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى" أمام كوبرى شعيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.