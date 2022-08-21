إزالة 14 حالة تعدِّ على أملاك الدولة بالتل الكبير في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية و المختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم ، محذرًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة و التصدِّي لأى شكل من التعديات.

و في هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير اليوم و بحضور رئيس المركز و المدينة و قوات إنفاذ القانون، و عدد كبير من القيادات الأمنية، بحملة إزالة مكبرة، و قد أسفرت أعمال الحملة عن 14 حالة إزالة، بإجمالي مساحة 1851 مترا، منهم 7 حالات ولاية المحافظة بمساحة 1005 أمتار، و5 إزالات لحالات تقع تحت ولاية الري بمساحة 711 مترا، و حالة واحدة تحت ولاية الزراعة بمساحة 108 متر، وحالة واحدة تحت ولاية الطرق بمساحة 27 مترا.

وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، و اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ و ذلك حفاظًا على هيبة الدولة و سيادة القانون حيث وجَّه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء و إنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و المرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و إزالة التعديات عليها و فرض هيبة الدولة على أراضيها، و في إطار توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة و مع بداية انطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك و أراضي الدولة و الأراضي الزراعية.