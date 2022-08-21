إزالة 117 حالة تعد على أراضى بناء وزراعية بمساحة 63 ألف متر بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية لإزالة مختلف التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأسفرت الحملات على مدار الأسبوع عن إزالة 117 حالة تعدى على أراضى بناء وزراعية بمساحة إجمالية وصلت لنحو 63 ألف م2 منها 109 حالات تعدى لمبانى بمساحة 42 ألفا و 815 م2 ، بجانب إزالة 8 حالات على أراضى زراعية بمساحة 20 ألف و 125 م2 وذلك منذ إنطلاق هذه الموجه فى 13 أغسطس الماضى وحتى الآن.

وشدد أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء أو الرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك للحفاظ على حق الشعب وهيبة الدولة والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح ، بأنه تم تكليف السكرتير العام للمحافظة للإشراف على فعاليات الموجه الـ 20 ، ومتابعة قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة على مساحة 4330 م2 بقروى عنيبة حيث تستمر جهود الحملة على مدار يومين ، وسط مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .