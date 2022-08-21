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إدارة شاطئ بورسعيد تنقذ شابين من الغرق.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:26 م
إدارة شاطئ بورسعيد تنقذ شابين من الغرق.. صور إنقاذ الغرقى فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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نجح رجال الإنقاذ التابعين لإدارة شاطئ بورسعيد، اليوم الأحد، في إنقاذ شابين من الغرق على شاطئ بورسعيد نطاق حي الشرق.
 
وأشار طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إلى أنه جرى إنقاذ شابين من الغرق وهما: محمد على خليل، وخالد أبراهيم على، يبلغ عمر كل منهما 18 عامًا، من سكان الكيلو 17 جنوب بورسعيد.
 
وأوضح أن الشابين كانا على بعد 300 متر فى عمق مياه البحر خلف قرية سياحية بنطاق شاطئ الشرق، ولم يتمكنا من العودة إلى الشاطئ مرة أخرى، فجرى التعامل معهما والدفع بالمنقذين واخراجهما بواسطة المنقذين: محمد منير، ويوسف عبد العال، وعمر المحروقي.
 
ووجه مدير شاطئ بورسعيد الشكر والتقدير والاحترام لرجال الإنقاذ على شاطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد على الجهد المبذول والتفاني في العمل طوال اليوم.
 
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الخروج من المياه

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إنقاذ شباب

بعد الإنقاذ_copy_810x607
بعد الإنقاذ

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مدير الشاطئ

 


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