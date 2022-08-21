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أوكرانيا: مقتل 45 ألفا و200 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:35 ص
أوكرانيا: مقتل 45 ألفا و200 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 45 ألفا و200 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 21 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن روسيا خسرت أيضا 1912 دبابة و4224 مركبة مدرعة و1028 من النظم المدفعية و266 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و197 مروحية و15 سفينة و3143 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن عدد ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 373 قتيلا و721 مصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف أن 2328 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 289 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

 


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