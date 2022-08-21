أسعار الذهب الآن تنخفض 3 جنيهات بسبب تراجع الطلب

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأحد تراجعا بحوالي 3 جنيهات، ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1074 جنيها مقابل 1077 جنيها، وذلك مع تراجع الطلب على الذهب، حيث يتوقف التداول على الذهب يوم الأحد من كل أسبوع لكن عوامل العرض والطلب تؤثر على الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 920 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1074 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1226 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8592 جنيها.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو، وهو ما يؤدي إلي حالة من الترقب في السوق العالمي للذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب.

وجرى ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس في امريكا لترويض التضخم الجامح، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.