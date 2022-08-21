أخبار مصر.. الرئيسان السيسي وبن زايد يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر.

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر. الرئيسان السيسي و"بن زايد" يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتابع مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع ضحايا الإرهاب في مختلف أنحاء العالم أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع الأبرياء من ضحايا جرائم الجماعات الإرهابية في مصر ومختلف أنحاء العالم، جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يتم إحيائه سنوياً في 21 أغسطس. أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 ..وعيار 21 بـ 1077 جنيها تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 استقرارا ملحوظا في تداولات اليوم بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1077 جنيها في تداولات اليوم، في حين أغلق سوق الذهب العالمي على هبوط إلى 1747 دولا للأونصة.

طقس شديد الحرارة غدا بكافة الأنحاء وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

التعليم تضبط 6 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد 19 ألفا و533 طالبا وطالبة أمام 300 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 1122 طالبا وطالبة.

الإحصاء: 169% ارتفاعا بقيمة استثمارات الإمارات بمصر بالنصف الأول من 2020/2021

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق / 8 / 2022 عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت

أتاحت أكاديمية الشرطة للمتقدمين لها، متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، حتى لا تكبدهم مشقة السفر للأكاديمية، خاصة القادمين من محافظات مختلفة.

أول سبتمبر.. انطلاق معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بتخفيضات 30%

تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض"أهلا مدارس" 2022، إعتبارا من أول سبتمبر المقبل ويستمر إلى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

تنسيق جامعة الأزهر.. آخر موعد للتسجيل الخميس المقبل

انطلقت أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول ولمدة خمسة أيام، تنتهي في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس؛ وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر. تنسيق الجامعات 2022.. 185 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023. السفينة وادى الكرنك تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و492 سيارة .