اليوم السابع
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أبو الغيط يدين العملية الإرهابية في الصومال.. ويؤكد تضامنه مع الشعب الصومالى

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:24 م
أبو الغيط يدين العملية الإرهابية في الصومال.. ويؤكد تضامنه مع الشعب الصومالى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العملية الإرهابية التي قامت بها حركة الشباب الإرهابية واستهدفت أعداد من المدنيين بما في ذلك أطفال أبرياء بأحد فنادق العاصمة مقديشو، معربا في الوقت نفسه عن تضامنه مع الشعب الصومالي وتعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
 
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قضايا الإرهاب التي يعاني منها الصومال بحاجة إلى وقفة حقيقية وتكاتف دولي على جميع المستويات الأمنية والسياسية مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لتمكينها من اجتثاث الإرهاب من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن الصوماليين والإقليميين.
 

أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

الصومال

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