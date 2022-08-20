"FDA" توافق على لقاح "نوفافكس" المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 إلى 17 عاما

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا من نوفافاكس Novavax في حالات الطوارئ للأعمار من 12 إلى 17 عامًا.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنه تم الموافقة على لقاح كورونا من نوفافاكس لاستخدامه في حالات الطوارئ لدى المراهقين، مشيرة إنه اللقاح الرابع لفيروس كورونا المتاح في الولايات المتحدة، وعلى عكس الآخرين، يستخدم تقنية قائمة على البروتين، مشيرة إلى أن مركز السيطرة على الأمراض قام بالتوقيع على لقاح نوفافاكس لفيروس كورونا للبالغين

ووفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، إنه تم الموافقة على اللقاح للبالغين في يوليو، مع أحدث ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ، سيكون متاحًا أيضًا كسلسلة أساسية من جرعتين للأعمار من 12 إلى 17 عامًا.

في هذه الفئة العمرية، "تبلغ الفعالية السريرية للقاح بشكل عام حوالي 80%" ، حسب قول سيلفيا تايلور، نائبة رئيس شؤون الشركات العالمية بشركة نوفافاكس Novavaxأظهر اللقاح فعالية إجمالية بنسبة 90% عند البالغين .

أعلنت نوفافاكس Novavax في أوائل يوليو، إن لقاحها يظهر استجابة مناعية "واسعة" للمتغيرات المتداولة حاليًا، بما في ذلك المتغيرات الفرعيةمن اوميكرون Omicron BA.4 و BA.5.

قالت تايلور، إن أحد الأشياء التي نعتقد أنها تجعل لقاحنا فريدًا هو أننا نرى بالفعل استجابة مناعية جيدة حقًا ضد المتغيرات باستخدام لقاحنا الأولي. وبالتالي، إذا فكرت في اللقاح الذي رخصنا به بالفعل والذي نتحدث عنه الآن أن يكون مصرحا به للأطفال والمراهقين، فنحن نرى بالفعل استجابة مناعية جيدة ضد المتغيرات بما في ذلك متحور اوميكرون Omicron ، بما في ذلك BA.1 و BA.5 ".

كيف يعمل لقاح Novavax نوفافاكس لفيروس كورونا؟

تستخدم اللقاحات القائمة على البروتين نهجًا أكثر تقليدية من لقاحات الرنا المرسال، حيث تقوم بتعليم الجهاز المناعي التعرف على الأجزاء المعدلة قليلاً من الفيروس الذي يستهدفه اللقاح، في هذه الحالة، هذا يعني أجزاء من بروتين ارتفاع فيروس كورونا التاجي، تم إنشاء اللقاح من تسلسل جيني للسلالة الأصلية لفيروس كورونا، تُستخدم هذه التقنية أيضًا في لقاحات لحالات مثل التهاب الكبد B والسعال الديكي.

وأوضحت تايلور لشبكة CNN إن الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا القائم على البروتين يساعد في منح المراهقين المزيد من الخيارات، مضيفة، إن حوالي 60 %، أو 15.2 مليون، من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في الولايات المتحدة يتم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.

قالت تايلور: "نعتقد بشكل أساسي أن الناس يريدون الاختيار في اللقاحات التي يمكنهم الحصول عليها لأنفسهم، وخاصة في هذه الفئة السكانية التي نتحدث عنها للأطفال"، جنبًا إلى جنب مع المستويات العالية من الفعالية وملف الأمان الجيد التحمل، يمكن أن يساعد في زيادة عدد التطعيمات لدى الأطفال."

بعد ذلك، تخطط نوفافاكس للحصول على بيانات تجريبية حول استخدام اللقاح بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، مضيفة: "لقد بدأنا مؤخرًا تجربة نسميها Hummingbird ، وهي تجربة المرحلة 2 ب / 3 ، وستكون هذه تجربة الفعالية وأيضًا تبحث بوضوح في السلامة، وستكون من 3 مجموعات عمرية، في إشارة إلى مجموعات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا، والأعمار من 2 إلى 5 ، ومن 6 أشهر إلى 23 شهرًا.

أوضحت تيلور، "بدأت المجموعة الأولى من الأطفال، تلك التجربة بالفعل، وذلك للأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا، "نتوقع هذه النتائج في الجزء الأول من عام 2023."

وأضافت، إن لقاح نوفافاكسNovavax ، يستهدف على وجه التحديد متغير فيروس كورونا اوميكرون Omicron ومتغيراته الفرعية - ويمكن للشركة تقديم طلب للحصول على إذن في وقت لاحق من هذا العام، مضيفة،"نعتزم تقديم طلب للحصول على ترخيص لقاح ثنائي التكافؤ يحتوي على BA.5 في الربع الأخير من هذا العام".

وقالت "هذا يتفق مع النهج الذي تتبعه الشركات المصنعة الأخرى"، "سنقدم ذلك للحصول على تفويض رسمي للموافقة الطارئة على اللقاح EUA، تمامًا كما فعلنا مع مؤشرات أخرى إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.