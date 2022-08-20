3 أسباب وراء اهتمام الدولة بتسريع برنامج الطروحات الحكومية

كتب هانى الحوتى

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات دورية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية و صندوق مصر السيادي ، لمتابعة ملف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، من أجل التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي، والذي من شأنه دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وجاءت أبرز نتائج هذه الاجتماعات إنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، ووضع جدول زمني للطروحات، كما تم الاتفاق على البدء بطرح شركتي صافي والوطنية، وهناك 5 أسباب وراء الاهتمام الحكومي ببرنامج الطروحات، والذي سيؤدي إلى تأثير إيجابي ومعنوي على تطور الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، وهي:

1- عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز تطوير سوق المال ويعزز من السيولة به، وقد وصفت دراسات كيف يؤدي طرح الشركات الحكومية بالبورصة إلى تأثير إيجابي تراكمي مثل كرة الثلج، مما يعطي سوق الأوراق المالية دفعة كبيرة من خلال إنشاء قاعدة من المستثمرين الأفراد، وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار المحلية، كما يجذب المزيد من مستثمري المحافظ الأجنبية إلى الدولة ويؤدي إلى تحقيق أرباح اقتصادية لسنوات عديدة بعد الطرح.

2- أثبتت الدراسات أن الخصخصة عن طريق طرح الأسهم تؤدي إلى تحقيق عوائد إيجابية مرتفعة للشركات المطروحة كما يؤدي إلى تحسن جوهري في الأرباح والمبيعات وانتاجية العامل في الشركات.

3- أوضحت العديد من الدراسات السابقة وجود تأثير إيجابي لطرح الشركات المملوكة للدولة على الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات، ووجدت بعض الدراسات على الشركات المصرية أن عملية طرح الشركات الحكومية في البورصة أدت إلى تحسين الربحية، وكفاءة التشغيل، والتكاليف الاستثمارية، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، وتقليل الدين والمخاطر في تلك الشركات بعد طرحها.

وفي دراسة أخرى على تأثير الطروحات الحكومية لعدد 12 بنك في مصر على أداء تلك البنوك بعد الطرح وجد أن البنوك التي بها نسبة أعلى من الملكية الخاصة يكون أدائها أفضل، حيث أن هناك تأثير لملكية البنوك على أداء الشركات في البورصة المصرية، وأن تركز الملكية الخاصة في البنوك له تأثير إيجابي على أدائها المالي. أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالدراسة على 95 شركة بالمنطقة فلقد وجدت الدراسة نتائج مماثلة.