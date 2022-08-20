وزير الزراعة: مصر من الدول المتقدمة فى إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

كتبت ـ أسماء نصار

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فعاليات يوم الحقل السنوى لمحصولى الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة من المحصولين، والمبشرة مبكرة النضج، والمقاومة للأمراض، والتى تتحمل التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة، ذات الاتتاحية العالية، لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية، فضلا عن التوسع فى البحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة، أن القطاع الزراعى يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه فى ظل تلك التوجيهات، من المقرر أن تكون كافة التقاوى معتمدة بحلول عام 2023، وذلك ضمن خطط التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية.

وأشار القصير، إلى أن الدولة المصرية من أهم الدول فى مجال استصلاح الصحراء، وهناك عدد من المشروعات القومية الكبرى فى هذا المجال والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى الخير، فضلا عن مشروعات الاستصلاح فى جنوب الصعيد، ووسط سيناء، كذلك مشروعات توفر المياه من مصادر متعددة، بجانب مشروعات التوسع الرأسى لاستناط أصناف جديدة، عالية الإنتاحية، غير شرهة للمياه، مقاومة للأمراض والإجهاد البيئي، ومقاومة للملوحة والاحتياجات المائية.

وأضاف القصير، أن مصر لديها مراكز متقدمة فى إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كذلك ملف الصادرات الزراعية المصرية يشهد تنافسية فى الاسواق العالمية، وهناك إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الصادرات الزراعية المصرية، مطالبا وسائل الإعلام، بعدم الانسياق وراء الشائعات والرد عليها بقوة.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة أيضا وفى إطار توجيهات الرئيس لدعم المزارعين، تم التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وعدد من مصانع الأعلاف، لشراء محصول الذرة من المزارعين، بأسعار تنافسية، فى إطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، بما يساهم فى زيادة دخولهم، فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه القصير الشكر للباحثين لجهودهم المبذولة والمشرفة، فى تطبيق البحوث الزراعية، لتحقيق الانتاحية العالية، واستنباط المحاصيل الجديدة المبشرة عالية الانتاجية المقاومة للامراض والاجهاد البيئى والملوحة، وغير شرهه فى استخدام المياه، معربا عن امله فى التوسع فى هذه البرامج وتوصيلها للمزارعين.

ومن جهته، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ان هناك تعاونا مثمرا وجادا مستمرا بين المحافظة ووزارة الزراعة، فى كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مشيدا بالجهود التى يبذلها الباحثون بمحطة البحوث الزراعية فى سخا، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة بالمحافظة.