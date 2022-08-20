ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بمحور روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بمحور روض الفرج الذي نتج عنه إصابة كل من: هاني معروف 39 سنة، وأطفاله "أدهم 8 سنوات، و"تلا 3 سنوات" و"بيجاد" عمره عام، ورضيعة تبلغ من العمر عام تدعى "تليا عبد الله" ومنال منصور 64 سنة، شاهيناز صابر 34 سنة، حمزة مجدي معروف 14 سنة وليان السيد سنتين بكسور بالمخ، جميعهم من بني سويف.

كما ضمت القائمة أسماء محمد فتحي 44 سنة، إسلام جمال الدين 28 سنة، ولوجين عبد الهادي 14 سنة، وأخيها "مروان 16 سنة" وعبد الله محمد جمعة 28 سنة وسارة وجدي رمضان 27 سنة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمحور روض الفرج ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بمحور روض الفرج، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا نقلوا إلى مسشتفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

دفع مدير المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.