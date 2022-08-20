نظافة القاهرة تبدأ تركيب GPS بسياراتها لمراقبتها والتحكم فيها عن بعد

كتب سيد الخلفاوى

بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ، استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بتركيب أجهزة الـGPS الحديثة بسيارات الهيئة، لمراقبة تحركات السيارة منذ بدء خروجها من الجراچات وتأديه المهام المكلفه بها، وحتي عودتها إلي الجراج مرة أخري.

وشهد تنفيذ التجربة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة، والمهندسة رحاب إباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمهندسة أماني مصطفي مدير عام مركز المعلومات، وذلك في نقله نوعية للسيطرة والأحكام على أسطول سيارات ومعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في تطور حقيقي للتحول الرقمي وميكنه مهام الهيئة التي تقوم بها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بعد وضع برامج تشغيل وتركيب أحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتواصل اليومي لكافه سيارات ومعدات الهيئه إلكترونيا.

ومن مميزات الجهاز تحديد الموقع للسيارة مع تحديد أماكن التردد عليها وإمكانية توقيف السيارة من المراقب في حالة تخطيها أماكن محظورة وتسجيل البيانات وتخزينها واستراجعها لعدد من الأيام والشهور السابقة.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي، الإدارة المركزية للشؤون الفنية والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية بالاستعداد للبدء فورا في تركيب تلك الأجهزة بكل السيارات والمعدات مما يسهم في المحافظة التامة على سلامة السائق والسيارات والمعدات والحفاظ أيضا علي موارد ومقدارت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .