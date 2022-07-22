اليوم السابع
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نظافة القاهرة ترفع كفاءة المناطق المحيطة بمحورى طه حسين وحسب الله الكفراوى.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:00 ص
نظافة القاهرة ترفع كفاءة المناطق المحيطة بمحورى طه حسين وحسب الله الكفراوى.. صور رفع كفاءة المناطق المحيطة بمحورى طه حسين وحسب الله الكفراوى
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت إدارة الحدائق والتشجير بهيئة نظافة القاهرة، لاند سكيب بمحور حسب الله الكفراوي بالقطاع الجنوبي الشرقي للقاهرة في الصينية الممتدة اخر محور حسب الله الكفراوي مع القيام وعمل أحواض تجميلية داخل الميدان وزراعته بفرش النجيلة وإيجاد مصدر مياه مستديم مع الشتلات والزورعات والأشجار والنخيل لتظهر بشكل جمالى للمارة بمحور حسب الله الكفراوي، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
 
تم تنفيذ الإعمال بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل تحت إشراف المهندس هشام عبد الرازق رئيس الإدارة، والمهندسة صابرين محمد مدير عام الحدائق والتشجير ومهندسي وعمال التجميل بالمنطقه. 
 
وفى السياق انتشرت معدات الهيئة العامة لنظافهة وتجميل وانارة القاهرة، بمنطقه الخياله قطاع حي النزهه بشرق القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئه وتكليف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للإدارة المركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافه والمهندس سيد عبد المقصود مدير الإنقاذ المركزي بنشر المعدات الثقيله والسيارات لتحسين المظهر العام للمنطقه ورفع كافه التراكمات والمستجدات وتسويه الأرض بمعرفه الهيئة العامة للطرق لنظافه وتجميل وإنارة القاهره مع رفع كفاءه الاضاءه بطول المحاور والشوارع المحيطة بمحور طه حسين بالنزهة حيث تم تكليف الهيئه برفع كفاءه المنطقة وتحسين المظهر العام مع رفع كفاءه الإضاءة واستعدال الأعمدة وإحكام غلقها.
 
 
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القاهرة

الخيالة

محور طه حسين

محور حسب الله الكفراوي

نظافة القاهرة



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