نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل ومعدلات الأداء بإدارة خدمة المواطنين

سوهاج - محمود مقبول

عقد أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ومعدلات الأداء، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وأعضاء الإدارة.

وناقش نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع مؤشرات العمل الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة الرد على جميع شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم للمحافظة فى تحقيق أعلى نسب لإنجاز وحل الشكاوى سواء فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو العمل داخل الإدارة بشكل عام.

وأكد "القاضى " على أهمية التنسيق المستمر ومتابعة جميع إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، للوقوف على أهم الاحتياجات الخاصة بها، والعمل على تلافى أية معوقات؛ وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بشكل مستمر، وصولا إلى تحقيق رضا المواطنين عن أداء الخدمة، موجها الشكر لأعضاء الإدارة على الجهد المبذول، وتحقيق معدلات أداء متميزة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يوليو الماضي.