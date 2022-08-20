اليوم السابع
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موقع حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية بعد إخماد النيران

السبت، 20 أغسطس 2022 06:21 م
موقع حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية بعد إخماد النيران آثار الحريق بعد إخماده
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت مركز كارفور التجاري بالإسكندرية، تدمير الواجهة الخارجية للبوابتين 3 و4، بعد اشتعال النيران في المركز، بسبب ماس اندلع فى مولد الكهرباء والسقف العلوى.

 

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، موقع حريق كارفور سيتى سنتر، للاطمئنان على الأوضاع، بعد السيطرة على الحريق وإخلاء المركز التجارى من المواطنين .

 

 

وقال شهود عيان حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية، إن الماس الكهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى منطقة السينما والمطاعم والمنطقة التجارية المجاورة .

 

 

وأضافوا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التيار الكهربائى منقطع منذ أمس فى منطقة سيتى سنتر، ما اضطر عدد كبير من المحلات إلى الاغلاق بسبب عدم وجود كهرباء باالمنطقةرالتحارية والاعتماد على مولدات الكهرباء .

 

وأوضح شهود العيان أنه فور عودة التيار الكهرباء تم سماع صوت انفجار وهو ماس كهربائى فى مولدات الكهرباء.

 

وكان قد اندلع حريق فى كارفور بدون اصابات وتم الدفع بسيارات اطفاء للسيطرة عليه.

 


اثار-الحريق-بكارفور

 


اثار-الحريق

 


اثار-حريق-كارفور

 

اعمال-الاطفاء
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