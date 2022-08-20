مهندس بمحطة بنبان: سيكون لدينا 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر

كتب الأمير نصرى

قال أحد المهندسين بمحطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، إنه تم تقسيم المشروع لـ40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء وتم إنجاز 32 مشروعا، متابعا: "نسعى لأن يكون هناك توسعات بمشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بقرية فارس بمركز كوم أمبو، وبإذن الله سيكون لدينا 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر".

وأضاف المهندس خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز" أنه من المخطط توليد 2000 ميجا فولت أمبير من المحطة بما يعادل 90% من الطاقة الكهربائية التى يولدها السد العالى، وتبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

وأوضح مهندس آخر، أن المحطة تتكون من البيفى مودلز والتى تحول الطاقة الإشعاعية من الشمس لطاقة مستمرة ثم يتم ربطها على الشبكة العمومية للجمهورية وهى 500 كيلو فولت، وأضاف آخر، نحن فى مركز التحكم نتابع حالات تشغيل المحطة والإنتاج وحالة الطقس والرياح أو أى عطل مفاجئ.

وأكد مهندس بالمحطة نحن مدربون على أن نستجيب بشكل صحيح وسريع مع أغلب أنواع الطوارئ والمحافظة على الموظفين، وأصول المحطة.

يشار إلى أن المشروع من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث وفر حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من مهندسين وفنيين وعمال وبلغت إستثماراته حوالى 3 مليارات دولار.