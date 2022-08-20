اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطنطا

السبت، 20 أغسطس 2022 02:41 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطنطا تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي 2 مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق ترعة الملاحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتصادم سيارة ملاكي مسرعة بدراجة نارية على طريق ترعة الملاحة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 2، يستقلان دراجة نارية، وهروب قائد السيارة فور وقوع الحادث، تم نقل الجثامين للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

حادث تصادم

محافظة الغربية



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