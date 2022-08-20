اليوم السابع
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ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين"..

محافظ بنى سويف: توزيع 19 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 12:19 م
محافظ بنى سويف: توزيع 19 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.. صور
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى التضامن الاجتماعي وصول كميات من اللحوم لتوزيعها على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، والضمان الاجتماعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة"من المصريين للمصريين" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

قالت أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الكمية المخصصة لمحافظة بني سويف  ضمن المبادرة تُقدر بــ 19 طناً و206 كجم من اللحوم والتي وصلت وتم استلامها لتوزيعها على الأسر المستفيدة من خلال اللجان التي تم تشكيلها من الإدارات والوحدات الاجتماعية للتوزيع وفقا للكشوف الواردة من الوزارة من مستفيدى الدعم النقدى تكافل وكرامة على مستوى المحافظة.

من جهته أثنى محافظ بني سويف على اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها لأجهزة ومؤسسات الدولة في توفير المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة،موجهًا بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة،لضمان وصول الدعم للمستحقين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الخدمات والدعم العيني لأهالينا، خاصة من الأسر  والفئات الأولى بالرعاية.

شهد تسليم الكميات اللحوم حضور كل من: الدكتور سامي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي،  هاني الجويلي رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

استلام-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف
استلام-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف

 

لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف
لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف

 

وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف-(2)
وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف-(2)

 

وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف
وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لبنى-سويف

 

وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لمحافظة-بنى-سويف
وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لمحافظة-بنى-سويف

 

وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لمركز-بنى-سويف
وصول-لحوم-مبادرة-من-المصريين-للمصريين-لمركز-بنى-سويف

 

 

 


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