اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 01:20 م
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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 89.59%

السبت، 20 أغسطس 2022 01:12 م
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 89.59% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
المنيا - حسن عبد الغفار

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، بنسبة نجاح بلغت 89.59%، منهم 89.55% مدارس رسمية و91.42%، منازل، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 33933 طالب وطالبة، حضر منهم 27646 طالب وطالبة، ونجح منهم 24767 بنسبة نجاح 89.5%.

 
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
 
 

الشهادة الاعدادية

الدور الثانى للشهادة الاعدادية

اعتماد نتيجة الاعدادية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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