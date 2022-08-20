محافظ الدقهلية يلتقى مجلس إدارة نادى المنصورة ويؤكد دعمه ليعود لسابق عهده

الدقهلية -فريق المحافظات

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالعميد محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس ادارة النادي، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة عددا من المقترحات والرؤي والافكار، التي تستهدف الارتقاء بنادي المنصورة الرياضي، ووضع الخطة المستقبلية لانشطة واعمال النادي، في كافة المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية.

وأكد "مختار" علي تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للنادي ليعود الي سابق عهده، بإعتباره النادي الاول بمحافظة الدقهلية، مؤكدا على ضرورة اعداد خطه تستهدف الارتقاء بالنادي في جميع المجالات، من خلال مجلس الادارة وكذا اعداد دراسة جدوي بأية مشروعات جديدة يتطلب النادي تنفيذها، واشار المحافظ لاهمية بذل المزيد من الجهد، ليتميز فريق كرة القدم بالنادي لاسعاد جماهير النادي بنطاق محافظة الدقهلية.

ووجه "مختار" بسرعة دراسة عدد من الطلبات، التي تقدم بها رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس للعمل علي تحقيقها طبقا للإمكانيات المتاحة والعمل علي تنفيذها، ومساندة المجلس الحالي، في النهوض والعودة بنادي المنصورة الرياضي، للعودة لسابق عهدة ومكانتة الطبيعية كأحد الاندية الجماهيرية العريقة.

وفي نهاية اللقاء سلم رئيس مجلس ادارة نادي المنصورة واعضاء مجلس الادارة درع نادي المنصورة، للسيد محافظ الدقهلية تقديرا وعرفانا لدعمه ومساندته المستمرة، للنادي وانشطته المختلفة في اطار اهتمامة بالانشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة.