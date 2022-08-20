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متحف كفر الشيخ يعرض تماثيل برونزية من الدولة القديمة

السبت، 20 أغسطس 2022 09:55 م
متحف كفر الشيخ يعرض تماثيل برونزية من الدولة القديمة تماثيل برونزية من الدولة القديمة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن متحف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أسامة فريد، عن عرضه لتماثيل برونزية من الدولة القديمة وبالتحديد عصر الأسرة الثانية، مؤكداً أن البرونز عبارة عن سبيكة تنتج عن خلط النحاس بالقصدير، وتغطى فترة العصر البرونزى الفترة ما بين ‏عصر النحاس والعصر الحديدي.

وقال فريد، إن البرونز ساهم بشكل كبير فى تطور وازدهار الحضارات فصنعت منه ‏الأدوات والأوانى وأدوات الزينة والتماثيل، وكانت التماثيل البرونزية تُصقل وتُلمع لتُحاكى الذهب، وفى ‏الواقع كان بعض هذه التماثيل يموه بطبقة من التذهيب.‏

وأضاف فريد، كل شهر ننشر صورًا لتحف أثرية ونطالب المتابع بالإدلاء برأيهم فيها واختيار الأفضل من بينها لتكون قطعة الشهرـ، ومن بين ما تم نشره قطع برونزية.

يذكر أن النحاس عرف فى صناعة التماثيل بداية من الدولة القديمة عصر الأسرة الثانية وكانت تصنع بطرق ‏معدن النحاس على حشوة خشبية مثل تمثال الملك بيبى الأول، بعد اكتشاف البرونز فى الدولة الوسطى ‏أمكن تشكيل تماثيل بدرجة جيدة من المهارة باستخدام طريقة تعرف باسم شمع العسل المفقود حيث تتم ‏إزالة المعدن الزائد بعد الصب ويُصقل التمثال.

واستخدمت تلك الطريقة فى صنع التماثيل البرونزية ‏الصغيرة، وفى عصر الدولة الحديثة صنعت تماثيل بحجم أكبر عن طريق تشكيل البرونز حول قالب من ‏الصلصال، وفى العصر المتأخر صُنعت تماثيل النذور الصغيرة من البرونز.


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