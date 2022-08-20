كفر الشيخ تعلن تلقى طلبات مبادرة المشروعات الخضراء والذكية بدءا من غد

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن بدء تلقي طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر "cob 27" ووفقاً لرؤية التنمية المستدامة 2030، بدءا من الغد الموافق 21 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، وسيتم الاعلان عن المشروعات الفائزة في 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف بيان محافظة كفر الشيخ، أن تصنيف المشروعات المشاركة عبارة عن 6 فئات، مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغيير المناخ والاستدامة.

وأوضح البيان، أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع المعايير الآتية : التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي، الحد من التلوث.