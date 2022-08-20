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"كابيتانو مصر".. المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

السبت، 20 أغسطس 2022 10:08 م
"كابيتانو مصر".. المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب سليمان النقر

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أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.

 

 

 


المتحدة للخدمات الإعلامية

برنامج اكتشاف المواهب

كابيتانو مصر

برنامج كابيتانو مصر



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