اليوم السابع
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غدا.. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

السبت، 20 أغسطس 2022 12:50 م
غدا.. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة  (علمي -  أدبي -  الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر. 
 
وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من غدا الأحد الموافق 21 /8/ 2022، ولمدة خمسة أيام، وذلك من خلال الرابط الآتي:
 
 
 
 
 

تنسيق جامعة الازهر 2022

تنسيق الثانوية الازهرية

تنسيق الازهر

تنسيق



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