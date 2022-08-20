اليوم السابع
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ضبط 1307 سيارات بـ"سارينة" فى حملات مرورية على مستوى الجمهورية

السبت، 20 أغسطس 2022 03:00 ص
ضبط 1307 سيارات بـ"سارينة" فى حملات مرورية على مستوى الجمهورية حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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شن رجال المرور، حملات مكبرة استهدفت رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية.
 
 
وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة تم ضبط عدد (1307) مخالفة أجهزة صوتية، وعدد (1852) مخالفة الأجهزة الضوئية، و(3644) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، وعدد (3676) مخالفة ملصقات، وعدد (52) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، وعدد (230) أجهزة صوتية، وعدد (565) أجهزة ضوئية، وعدد (780) ملصقات مخالفة.

حملات امنيه

سارينة سيارات

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