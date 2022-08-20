صور ترصد رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الأعمال التمهيدية من فرد وتسوية طبقة السن، بطريق "25" (الشهداء /العراقية) بطول 7كم، فضلا عن متابعة أعمال قطع الفرمة بطريق "88" (الشهداء/دناصور) تمهيداً للرصف، كما تابع رئيس المدينة أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة بطريق "732 " بداية من كوبري الحلفاية ( المشتل، الموقف الجديد، ساحل الجوابر، دراجيل) بطول (15)كم كونه طريق حيوي وهام يربط مركزى الشهداء وتلا تنفيذ هيئة الطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، مؤكداً على متابعته الميدانية لنسب التنفيذ لتسريع معدلات الآداء مع التشديد على الشركات المنفذة بالإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة.

وفى منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التطوير بطريق البطحه البحرية من تركيب بلدورات وبلاط إنترلوك تمهيداً لإنشاء ممشى جديد لخلق متنفس حيوي ومتنزهاً عاماً لأهالى المركز ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه خلال الفترة القادمة جارى البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة سكة سرس وعزبة المحطة وعزبة القشلا وعدد من الشوارع المتفرعة من طريق البطحة البحرية ، بالإضافة إلى التنسيق مع هندسة صرف منوف لاستكمال تغطية مصرف منوف بطول (150) م تمهيداً لإنشاء مجمع مواقف نموذجى يخدم أهالى المركز ويساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المركبات والمواطنين .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع أبو شاهين، وتم التشديد على الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لضمان نهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن متابعته لأعمال صيانة ودهان وتجميل الجزيرة الوسطى بطريق جيهان وميدان سليمان متولى ، بالإضافة إلى متابعة أعمال ترميم و صيانة كوبري قويسنا العلوي تنفيذ هيئة الطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير حارات الكوبري اتجاه القاهرة .

وفى أشمون ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تركيب الأعمدة الديكورية الحديثة بشارع الثورة بمدينة أشمون ، حيث جارى أعمال اللمسات النهائية لتطوير الشارع بالكامل من تركيب كشافات إنارة بالجزيرة الوسطى وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ، مؤكدا بأن مدينة أشمون قد شهدت طفرة بقطاع الطرق من خلال الانتهاء من رصف (13) شارع بنطاق المدينة والتي ستساهم بدورها في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية (3)







رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية (4)







رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية (5)







رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية (6)







رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية (7)







رصف شوارع بركة السبع وأشمون فى المنوفية (8)



