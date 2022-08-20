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صندوق مكافحة الإدمان يعالج 87 ألف شخص من التعاطى فى 7 أشهر.. إنفوجراف

السبت، 20 أغسطس 2022 06:30 ص
صندوق مكافحة الإدمان يعالج 87 ألف شخص من التعاطى فى 7 أشهر.. إنفوجراف مجهودات صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، على فيس بوك إنفوجراف عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال أول 7 أشهر من عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 87 ألفا و826 مريض إدمان "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن منهم 9406 مرضى من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد".
 
وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.71%، بينما بلغت نسبة الإناث 5.29%.
 
 
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