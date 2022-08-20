"صحة" لبنان تفتح تحقيقًا فى اختفاء أدوية السرطان من عدد من مخازن الوزارة

إيمان حنا

أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور فراس الأبيض، بيانا أوضح فيه أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من مفتش إداري وعدد من المعنيين في دائرة التفتيش الصيدلي واللجنة الطبية لأدوية السرطان ودائرة المعلوماتية في وزارة الصحة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول فقدان أدوية أمراض سرطانية بعد فترة قصيرة من تسليمها لمستودعات وزارة الصحة العامة. وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

وأضاف الوزير فى بيانه ، أن اللجنة ستقوم خلال أسبوعين بالتدقيق والتحقيق مع المعنيين كافة للتثبت من حصول مخالفات وتحديد المسؤوليات في حال وجدت.

وأكد الأبيض أن "الوزارة تأخذ الموضوع بدرجة كبيرة من الجدية، ففي حال تبين أي خرق للقانون وللإلتزام الطبي والإنساني والأخلاقي، سيحال الملف على النيابة العامة لإجراء المقتضى".

أضاف وزير الصحة: "إن ما يشهده ملف الدواء منذ بدء الأزمة المالية يؤكد صوابية ما تسعى إليه وزارة الصحة العامة من تغيير استراتيجي في كيفية تتبع حركة الدواء ومراقبتها من خلال برامج وأنظمة حديثة ممكننة، تبدأ باعتماد رقم صحي للمريض يتيح التدقيق بالملف الطبي في موازاة حصر حركة الدواء من بداية وصوله إلى لبنان حتى تسليمه للمريض أو للمستشفى المعالج".