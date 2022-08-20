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شهود عيان حريق كارفور الإسكندرية: الماس الكهربائي سبب اشتعال النار

السبت، 20 أغسطس 2022 04:12 م
شهود عيان حريق كارفور الإسكندرية: الماس الكهربائي سبب اشتعال النار حريق كارفور
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال شهود عيان حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية، إن الماس الكهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى منطقة السينما والمطاعم والمنطقة التجارية المجاورة.

 
وأضافوا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التيار الكهربائى منقطع منذ أمس فى منطقة سيتى سنتر، ما دفع عددا كبيرا من المحلات إلى الإغلاق بسبب عدم وجود كهرباء بالمنطقة التجارية، والاعتماد على مولدات الكهرباء.
 
 
وأوضح شهود العيان أنه منذ قليل فور عودة التيار الكهرباء، تم سماع صوت انفجار وهو ماس كهربائى فى مولدات الكهرباء.
 
وكان قد اندلع حريق فى كارفور بدون اصابات وتم الدفع بسيارات اطفاء للسيطرة عليه.
 
 
 
 

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