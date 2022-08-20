شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية تنظم مؤتمر الصيادلة الطبى الأول ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

انعقد اليوم السبت مؤتمر الصيادلة الطبى الأول والذى تقيمه شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببنى سويف بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور محيى عبيد النقيب العام السابق، الدكتور أحمد عبد الله خلف رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد عاطف منسق المؤتمر، الدكتور أسامة الجندى الأمين العام السابق لنقابة صيادلة بنى سويف، والدكتور ربيع سودانى نقيب صيادلة الفيوم، الدكتورة أمل كمال عضو مجلس نقابة المنيا، الدكتور محمد عجمى عضو مجلس نقابة الفيوم، الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف.

وخلال المؤتمر كرم الدكتور أحمد عبدالله خلف رئيس المؤتمر ونقيب الصيادلة السابق، الدكتورة دعاء رمضان رئيس فرع هيئة الدواء ببنى سويف بمنحها درعا بمناسبة تدشين الفرع، كما ألقى بعض الصيادلة المشاركون فى المؤتمر وممثلو شركات الأدوية، محاضرات عن الجديد فى عالم الدواء والمواد الفعالة الحديثة وتأثير البكتريا على صحة الإنسان، وأداء الصيادلة أثناء عملهم، وأهم الأخطاء التى يواجهها الصيدلى أثناء صرف الأدوية التعامل مع المواطنين.

وقال الدكتور أحمد عبد الله خلف رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببنى سويف رئيس المؤتمر: إن الغرفة التجارية ببنى سويف بها العديد من الشعب المتنوعة وشعبة الصيادلة هى أحدها وقدمت العديد من الفعاليات، وجاءت فكرة اقامة المؤتمر منذ ستة شهور لتجميع الصيادلة.

وأضاف رئيس المؤتمر: "من أهم مهام شعبة الصيادلة، الدفاع عن الحقوق المالية للصيادلة فى التعاملات مع شركات الأدوية، تدريب الصيادلة العاملين بشركات الأدوية والصيدليات، التواصل مع جميع شركات الأدوية لحل المشكلات مثل المديونيات المتراكمة والأدوية الناقصة فى الأسواق، التواصل مع النقابة العامة بالقاهرة.

وأوضح رئيس المؤتمر أنه من أهم أهداف المؤتمر الطبى الأول: لم شمل وتجميع الصيادلة من الدفعات المتلاحقة بعيدا عن انشغالهم بأعمالهم، اطلاع الصيادلة على كل ما هو جديد وكذلك المواد الفعالة الجديدة فى سوق الدواء، إتاحة الفرصة لشركات الأدوية للتواصل مع الصيادلة لعرض المنتجات والادوية الجديدة، تبادل الخبرات بين الدفعات المختلفة من الصيادلة، إتاحة عروض ربحية من شركات الأدوية لشريحة تضم 30 من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة النهضة، نشر الوعى القانونى بين الصيادلة من خلال عرض القوانين الجديدة لهيئة الدواء.

وفى كلمته قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة السابق، إن مهنة الصيدلة من أعظم المهن ولا بد من تكاتفنا حتى تنتهى الحراسة المفروضة على النقابة وتعود النقابة إلى الصيادلة، موضحا ان نقابة المحامين لا تقبل أن يديرها صيدلى وكذلك الصيادلة لا يقبلون أن تدار نقابتهم من خلال محامى " حارس قضائي".

وأشار نقيب الصيادلة السابق إلى أن الصيادلة يمرون بأزمة بعد تعيين الحارس القضائى على النقابة، وظهرت المشكلات العديدة مثل التوصيف الوظيفى للصيدلى الحكومى والتراجع فى هامش الربح نحارب عليه.. لسبب ماحدث وجدنا تراجع فى هامش الربح، منوها الى ان بنى سويف هى اول محافظة تصرف 11مليون لإقامة نادى يليق بالصيادلة.



الدكتور مصطفى هارون نقيباطباء بنى سويف



تكريم عدد من الصبادلة



جانب من التكريم



جانب من الحاضرين



جانب من الحضور