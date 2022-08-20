"شعبة البويات": 7.9% نموا متوقعا فى حجم صناعة الدهانات بحلول 2027

قال عبدالله حلمي رئيس شعبة البويات ووكيل غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن حجم صناعة الدهانات فى مصر من المتوقع أنه سيزيد على 3.6 مليار دولار فى عام 2027، وذلك وفقا لما أكدته العديد من الاحصائيات، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نموا خلال الفترة من 2020 إلى سنة 2027 بمعدل نمو حوالى 7.9%، وهو ما يعتبر نموا قويا يساعد فى رفع كفاءة الاقتصاد المصري بل ويساعد فى خلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف حلمي في تصريحات صحفية، إنه فى اطار الجهود المبذولة من قبل الدولة للتعامل مع المتغيرات العالمية واهمها التغيير المناخى وانطلاقا من رؤية مصر 2030، والتى هدفها رفع جودة حياة المصريين على مختلف المستويات فان الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة قامت بإصدار قرار وزارى 116 وهو خاص ببطاقة الأداء البيئى للدهانات وهو ما تطلب تعاونا قويا على جميع الاصعدة سواء على مستوى الدولة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة ومجتمع الصناعة ممثل فى شعبة البويات ولجنتها الفنية وهذا التعاون ساهم بتحقيق القرار على أرض الواقع، وتمثل ذلك فى حصول أول شركتين مصريتين على بطاقة الأداء البيئى، وجارى حصول العديد من الشركات على البطاقة ليس فقط لتطبيق القرار.

وأضاف حلمي أن حصول الشركات علي هذه البطاقة يعني خلو منتجاتها من مادة الفورمالدهيد الضارة، وكذلك المعادن الثقيلة الضارة والمركبات العضوية المتطايرة طبقاً للحدود الدولية، كما أن هذه البطاقة تعني التزام الشركات بالحفاظ على صحة المستهلكين، وإنتاج منتجات متوافقه مع المعايير الصحية والبيئية العالمية.

وتابع: ذلك يعمل على مساعدة المنتجين والمصدرين وتعظيم قيمة المنتجات المصرية، وتماشياً مع المتطلبات والتوصيات العالمية وكذا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتبنية لمبدأ خفض الانبعاثات الضارة المؤثرة على الصحة العامة وكذلك على التغيرات المناخية ، ومن منطلق رؤية مصر 2030، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً.