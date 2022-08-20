سن اليأس.. ممارسة الرياضة تساعد على إنقاص الوزن وإطلاق هرمونات سعيدة

كتبت إيناس البنا

يمثل سن اليأس فصلًا جديدًا في حياة المرأة، وهناك الكثير من التغيرات الهرمونية التي تحدث داخل الجسم وتؤثر على الصحة العامة، وهذه الهرمونات تؤثر على الوظائف الإنجابية.

ويشير انقطاع الطمث إلى نهاية الدورة الشهرية للمرأة، وبالتالي هناك الكثير من التغييرات النفسية والجسدية التي تحدث، وفقا لموقع "healthsite"، يعد التمرين أفضل طريقة لتنظيم تلك التغييرات ودمجها بسعادة في حياتك، بل تساعد في تقليل الوزن وإفراز هرمونات سعيدة تقلل أيضًا من أي آثار جانبية أساسية لانقطاع الطمث.

فوائد التمرين

هذا هو سبب أهمية ممارسة الرياضة إذا كنت تقترب من سن اليأس:

يعزز الصحة وفقدان الوزن:

ممارسة الرياضة تساعد بشكل صحي على إنقاص الوزن، حيث تكتسب النساء الوزن أثناء انقطاع الطمث، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ عليه أو فقدانه، وتؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إفراز هرمونات سعيدة تخفف من الحالة المزاجية.

المساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث:

تساعد التمارين أيضًا في إدارة أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة ومشاكل المعدة الشديدة. ويمكن أيضًا التحكم في أعراض ما بعد انقطاع الطمث مثل الخمول والغثيان والقلق وما إلى ذلك من خلال ممارسة الرياضة وممارسة الرياضة.

تقوية العظام:

تساعد التمارين الرياضية على تقوية العظام والمفاصل التي تضعف في النهاية مع تقدم العمر. كما يساعد انقطاع الطمث في ظهور هشاشة العظام في النساء. كما أنه يساعد في الحفاظ على كثافة العظام المتزايدة .

تحسن الحالة المزاجية:

تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز هرمونات مختلفة تجعلك تشعر بالسعادة والمرح، تتعزز الهرمونات مثل السيروتونين والدوبامين بمجرد دخولك إلى الجيم أو الطريق.

يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات:

مع تقدم العمر تصبح النسبة المئوية للكتلة العضلية عاملاً مهمًا جدًا في حياة المرأة، يمكن أن يؤدي فقدان الكتلة العضلية الخالية من الدهون إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور والسقوط. يضمن التمرين المنتظم عدم حدوث ذلك.