سرطان الجلد.. أعراض قد تظهر فى الإبط منها الكتل والبقع البنية

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يكون سرطان الجلد ناتجًا عن التعرض غير المنضبط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، في حين أنه يمكن إدارة هذا بشكل جيد من خلال التطبيق المنتظم للواقي من الشمس أو عن طريق تغطية نفسك أثناء الخروج، فقد لا يكون من الممكن في بعض الأحيان تفادي المرض.

ووفقا لموقع "healthline" يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات وفقًا للخبراء، وقد تظهر أعراض على ما يبدو في الإبطين.

ما هى أعراض سرطان الجلد؟

وفقًا للأطباء يمكن أن تكون الكتل الموجودة تحت الإبط مؤشراً على الإصابة بسرطان الجلد، وإذا كنت تلاحظ هذه الكتل حتى عن بُعد ولكن لفترة طويلة من الزمن يُنصح بفحصها وعلاجها قبل أن ينتشر السرطان، مثل معظم أنواع السرطان الأخرى، ويحدث هذا أيضًا عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في البشرة في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

إلى جانب الكتل الموجودة في الإبطين، تشمل الأعراض الأخرى من سرطان الجلد:

البقع البنية.

الشامات التي تغير المظاهر.

آفات مؤلمة من الحكة.

الكتلة التي تنمو في الحجم تدريجيًا أو لا تختفي بمرور الوقت هي مدعاة للقلق، في بعض الأحيان، يمكن أن تكون مؤشرا على سرطان الثدي أو التهابات الجلد.

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد؟

من أجل التغلب على مخاطر الإصابة بسرطان الجلد فإن الخطوة الأولى هي تجنب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية من خلال وضع واقي من الشمس، وتغطية الجلد قدر الإمكان وعدم الخروج خلال ساعات الذروة الحارة من اليوم على سبيل المثال لا الحصر.

إلى جانب ذلك، يمكن أن تساعد بعض التغييرات الغذائية أيضًا، تناول الأطعمة الملونة والخضروات الورقية والفواكه وأحماض أوميجا 3 الدهنية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، هذه تمنع قدرة الشمس على منع الاستجابة المناعية.