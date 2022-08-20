زراعة 3250 شجرة متنوعة بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".. صور

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لحي الكوثر، بزراعة 3250 شجرة خلال 50 يوما، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي ، محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والوصول إلى المستهدف بزراعة أكثر من 3 مليون شجرة بسوهاج، وتوفير مساحات أراضي مناسبة بكل مدينة؛ لإقامة حدائق مركزية عليها، وذلك بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ .

وأوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر ، أن الوحدة المحلية تواصل أعمال زراعة الأشجار بشكل يومي، ورعاية ما تم زراعته من قبل، مشيرا إلى زراعة 200 شجرة جديدة على جانبي المدخل الرئيسي لحي الكوثر، تمهيدا لعمل ستارة شجرية، لافتا إلى زراعة 3250 شجرة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، منذ بداية يوليو الماضي .



زراعة 3250 شجرة بحي الكوثر (6)



زراعة 3250 شجرة بحي الكوثر (7)



زراعة 3250 شجرة بحي الكوثر (1)



زراعة 3250 شجرة بحي الكوثر (2)



زراعة 3250 شجرة بحي الكوثر (3)



زراعة 3250 شجرة بحي الكوثر (4)