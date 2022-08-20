رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة بلوغ أقصى درجات الجاهزية لتأمين وافدى "تيكاد 8"

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شددت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على أهمية تأمين أفضل ظروف النجاح لاستقبال المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" المنعقد في يومي 27 و28 أغسطس الجاري، داعية إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لبلوغ أقصى درجات الجاهزية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك حرصا على تقديم صورة مضيئة لبلادها خاصة في هذه المناسبة الدولية الهامة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيسة الحكومة، الجمعة، مطار تونس قرطاج الدولي، حيث اطلعت على مدى جاهزيته وسير العمل به، برفقة وزيري الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والنقل ربيع المجيدي، والمديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي.

وعاينت رئيسة الحكومة، خلال جولتها، نقاط استقبال المسافرين ومراحل إجراءات عبورهم، واطلعت على جاهزية القاعة الشرفية للمطار بعد تهيئتها.

كما استمعت من المشرفين على مطار تونس قرطاج الدولي إلى آخر الاستعدادات الموضوعة، بما يضمن حسن استقبال الوافدين والسياح وضيوف تونس.

وأثنت رئيسة الحكومة على المجهودات التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية والديوانية والإدارية بالمطار، مؤكدة ضرورة مزيد العمل على حسن تأمين استقبال ضيوف تونس في أفضل الظروف.

ودعت إلى ضرورة توفير أفضل الظروف لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج وتسهيل كل الإجراءات حتى يعودوا إلى بلدان إقامتهم دون تعطيلات.

وكان لقاء قد جمع، صباح اليوم، رئيسة الحكومة التونسية، بوزيري الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والنقل تناولوا خلاله آخر الاستعدادات اللوجستية والتقنية على مستوى الوزارتين المتعلقة باستقبال المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بتونس.