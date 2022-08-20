اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 06:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خطة تحويل أتوبيسات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى بالقاهرة ..إنفوجراف

السبت، 20 أغسطس 2022 05:00 ص
خطة تحويل أتوبيسات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى بالقاهرة ..إنفوجراف خطة القاهرة لتحويل حافلات النقل العام للعمل بالغاز
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت محافظة القاهرة في تحويل أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وتم تحويل أول أتوبيس من السولار للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى والبترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة، لتعديل 1962 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

 

وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

 

وتشمل التعديلات رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً تليق بالمواطن إلى جانب الهدف الرئيسى وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي .

 

وعملية التحويل ستوفر ما يقارب 25 مليون جنيه من ميزانية الهيئة سنويًا ، وعملية تحويل الاتوبيسات ستتم على مدار 6 سنوات بواقع 327 أتوبيس سنويًا.

 

وسيتم تزويد تلك الأتوبيسات بالغاز من خلال محطات الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة، وعددها 5 محطات بالمطرية ، والبساتين ، والحى العاشر ، وشارع بورسعيد، والقطامية .

WhatsApp Image 2022-08-18 at 12.44.25 PM
خطة القاهرة لتحويل حافلات النقل العام 

 


النقل العام

تحويل الاتوبيسات

اتوبيسات النقل العام

القاهرة



الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطة القاهرة لتحويل حافلات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:00 ص

الدولة تدعم ركاب النقل العام والسكك الحديدية والمترو بقرابة 8 مليارات جنيه

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:58 م

قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2022/2023

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:17 ص

1.7 مليار جنيه دعم الحكومة لـ"النقل العام" بموازنة 22/23

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:00 ص

لتطوير القطاع.. الحكومة تخصص 306.8 مليار جنيه استثمارات للنقل العام الجديد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:00 ص

نقابة النقل العام تشكل لجنة لمتابعة لائحة شئون العاملين ومكافآت نهاية الخدمة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:37 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة