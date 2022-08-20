خطة تحويل أتوبيسات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى بالقاهرة ..إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة القاهرة في تحويل أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وتم تحويل أول أتوبيس من السولار للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى والبترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة، لتعديل 1962 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وتشمل التعديلات رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً تليق بالمواطن إلى جانب الهدف الرئيسى وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي .

وعملية التحويل ستوفر ما يقارب 25 مليون جنيه من ميزانية الهيئة سنويًا ، وعملية تحويل الاتوبيسات ستتم على مدار 6 سنوات بواقع 327 أتوبيس سنويًا.

وسيتم تزويد تلك الأتوبيسات بالغاز من خلال محطات الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة، وعددها 5 محطات بالمطرية ، والبساتين ، والحى العاشر ، وشارع بورسعيد، والقطامية .