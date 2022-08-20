خالد الجندى: تكرار النداء يفيد الاستغاثة.. وسورة الناس آخر نداءات المؤمنين لله

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تكرار النداء يفيد الاستغاثة، موضحا بمثال: "لو أنك ناديت على شخص ثلاث مرات فهناك استغاثة، وتقول: يا دكتور يا دكتور، فهناك حادثة مثلا".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "دي إم سي"، أن آخر استغاثاتك في القرآن الكريم في سورة الناس.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن أخطر أساليب الاستغاثة في القرآن الكريم كانت من الوسواس: "من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس".