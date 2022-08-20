اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 07:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خالد الجندى: تكرار النداء يفيد الاستغاثة.. وسورة الناس آخر نداءات المؤمنين لله

السبت، 20 أغسطس 2022 06:33 م
خالد الجندى: تكرار النداء يفيد الاستغاثة.. وسورة الناس آخر نداءات المؤمنين لله الشيخ خالد الجندي
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تكرار النداء يفيد الاستغاثة، موضحا بمثال: "لو أنك ناديت على شخص ثلاث مرات فهناك استغاثة، وتقول: يا دكتور يا دكتور، فهناك حادثة مثلا".
 
 
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "دي إم سي"، أن آخر استغاثاتك في القرآن الكريم في سورة الناس.
 
 
وأكد الشيخ خالد الجندي، أن أخطر أساليب الاستغاثة في القرآن الكريم كانت من الوسواس: "من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس".

خالد الجندى

الاستغاثه

سوره الناس

الوسواس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة