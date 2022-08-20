حياة كريمة ببنى سويف.. 36 مشروعا فى قطاع التعليم بقرى مركز ببا

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تتم المتابعة اليومية للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم بدائرة الوحدة المحلية لطنسا، وتشمل أعمال إنشاء جديد وتوسعات وإحلال كلى وجزئي لعدد من مدراس التعليم الأساسي منها : الضباعنة، ملاحية سعيد جعفر، الشهداء الإعدادية، بني ماضي، وطنسا الابتدائية وعزيبة منصور.