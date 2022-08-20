اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. 36 مشروعا فى قطاع التعليم بقرى مركز ببا

السبت، 20 أغسطس 2022 09:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. 36 مشروعا فى قطاع التعليم بقرى مركز ببا بلال حبش نائب محافظ بني سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف- هانى فتحى

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قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أنه يجرى العمل فى 36 مشروعا فى قطاع التعليم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ببا، تهدف لتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تتم المتابعة اليومية للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم بدائرة الوحدة المحلية لطنسا، وتشمل أعمال إنشاء جديد وتوسعات وإحلال كلى وجزئي لعدد من مدراس التعليم الأساسي منها : الضباعنة، ملاحية سعيد جعفر، الشهداء الإعدادية، بني ماضي، وطنسا الابتدائية وعزيبة منصور.
 
 
 

 


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