"حمالين الجمارك".. قصة منطقة تاريخية عاش بها المصريون والإنجليز بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم تليفزيون "اليوم السابع" صور من منطقة حمالين الجمارك التي تقع بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، يستعرض خلاله معلومات عن تاريخ المنطقة، وإنشائها على الطراز الإنجليزي، والتي أقام بها عدد من الجالية الإنجليزية مع أسرهم، خلال تواجدهم في الإسكندرية منذ 127 عاما.



وتعد منطقة الجمرك فى محافظة الإسكندرية من أقدم المناطق التاريخية في المحافظة، نظرا لتواجدها على سواحل البحر المتوسط، وهي أيضا تم فيها إنشاء ترسانة البحرية في عهد محمد علي باشا، ويقع بها أكبر ميناء موانئ مصر، وهي ميناء الإسكندرية البحري.



وتقع منطقة حمالين الجمارك بجوار بوابات ميناء الإسكندرية، وهي منطقة معمارية بناها الإنجليز على غرار أحد المباني في إنجلترا، في عام 1895م على مساحة 10 أفدنة، وتتميز تلك المباني بشكلها التراثي الخاص بالمباني في إنجلترا، وصممها الإنجليز للإقامة بها مع أسرهم، وأيضا العاملين في الجمارك الذين كان عملهم مرتبط بأعمال الشحن والتفريغ.



واختار الإنجليز هذه المنطقة لبناء منازلهم بجوار أسوار ميناء الإسكندرية لقربها من الميناء، وعملهم في ذلك الوقت في الموانئ ومعهم العاملون في الجمرك، ولذلك تمت تسمية المنطقة حمالين الجمارك، نظرا لأعمال التحميل والتعتيق سابقا والتي تطورت بعد ذلك إلى أعمال الشحن والتفريغ، وتتميز مباني حمالين الجمارك بأنها مبانٍ من طابقين فقط، يعلوها مثلثات هرمية من الطوب الأحمر لمنع تراكم مياه الأمطار عليها.



يذكر أن مدينة الإسكندرية توافد عليها العديد من الجاليات في عدة عصور، وأيضا في عهد أسرة محمد علي، وأن تلك الجاليات منها من عمل في البناء والتشييد، ومن المباني التي تمت في ذلك الوقت، شركة مياه الشرب الموجودة بوسط الإسكندرية منذ 123 عاما، وأيضا سكك حديد مصر بالإسكندرية، وعدد من المباني الموجودة بكورنيش الإسكندرية، وشارع فؤاد والحي اللاتيني.



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