جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 595 مليون حالة

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 595 مليونا و205 آلاف و847 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و452 ألفا و36 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و40 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 682 ألفا و358 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و289 وفاة.