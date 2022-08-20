جمعية الإنقاذ البحري: ظهور القرش الحوتي المسالم مجدداً بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إنه ظهر اليوم القرش الحوتي، بالقرب من أحد مناطق الشعب المرجانية بمدينة الغردقة، وسط حالة من الفرحة بين السياح الذين كانوا بالقرب منه في رحلات بحرية مختلفة .

وأضاف مؤسس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر في ورد له إخطار من أحد اللانشات السياحية التي أبحرت صباح اليوم في رحلة بحرية بالغردقة يفيد ظهور القرش الحوتي صديق الإنسان بالقرب من منطقة الشعاب التي كان بالقرب منها اللنش.

وأكد أن السياح كانوا سعداء بمشاهدة تلك الكائن صديق الإنسان والمسالم والتقطوا له صورا تذكارية، موضحا أن السياح قاموا بتأخير العودة لمشاهدة القرش الحوتي بالقرب من شواطئ الغردقة.

ويعد القرش الحوتى عبارة عن سمكة ضخمة الحجم، مسالم، وصديق للإنسان، ولا يمثل ظهوره بشواطئ الغردقة أي خطورة على المصطافين ويمكن لتلك النوع من الكائنات البحرية تحديد المكان الآمن لها والأكثر نظافة وتخرص على الظهور فيه.