جامعة القاهرة تنظم معسكرا طلابيا لـ"قادة التطوع" بالتعاون مع وزارة التضامن

كتب محمد صبحى

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي ب جامعة القاهرة ، اليوم، المعسكر الطلابي "قادة التطوع" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن معسكر "قادة التطوع" ضم 100 طالب من طلاب الجامعة وتضمن عدة ورش ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، مشيرًا إلى أن المعسكر استهدف تعزيز ثقافة التطوع لدى الطلاب وتعريفهم بأهمية التطوع ومجالاته المتعددة وحثهم على ضرورة المشاركة والاندماج في تنمية المجتمع والبيئة المحيطة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن محاضرات معسكر "قادة التطوع" تضمنت عدة محاور أساسية وهي برامج التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري، والتطوع والحماية الاجتماعية، والتطوع ودور الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، وريادة الأعمال كمدخل للتنمية، ومقدمة في الإسعافات الأولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن معسكر "قادة التطوع" ضم عددًا متميزًا من المحاضرين من وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة والهلال الأحمر وفريق المتطوعين الخاص بالتنظيم من طلاب جامعة القاهرة، حيث تم في ختام المعسكر توزيع شهادات حضور المشاركين في المعسكر، مؤكدًا أن طلاب الجامعات من الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا وتستهدفها بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها سواء كانت برامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية.