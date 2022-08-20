تفاصيل وشروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

كتب مدحت وهبة

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق تلقى طلبات التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2022- 2023 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2022 / 2023 فى نقاط محددة.

- يحق التقدم للدبلومة لكل الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها.

- كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

- سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى.

- من يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة والتقديم مستمر حتى يوم 31/8/2022.

لن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق ذلك وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا ، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي ،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم اصل شهادة الليسانس وأصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي و6 صور شخصية والموقف من التجنيد للذكور، وموافقة جهة العمل لمن يعمل.