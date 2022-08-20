"تصديرى الصناعات الكيماوية": 30 شركة تشارك فى بعثة تجارية لتنزانيا 26 سبتمبر

كتب - إسلام سعيد

ينظم المجلس التصديري ‏للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع كلا من المجلس التصديري للأثاث والمكتب التجاري المصري فى ‏تنزانيا، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" كجهة استشارية، بعثة التجارية لدولة تنزانيا خلال الفترة من 26-30 سبتمبر 2022‏ بدعم بنك مصر كجهة تمويليه.

وأعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس، مشاركة 30 شركة في البعثة، وأن فعاليات البعثة تضم في اليوم الأول لها لقاء تعريفي للشركات المشاركة باحتياجات السوق التنزاني والقوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة في تنزانيا، على أن يتم ترتيب زيارات ميدانيه للشركات للأسواق في تنزانيا للوقوف على أسعار المنتجات واحتياجات السوق.

وبحسب "أبو المكارم"، يتضمن اليوم الثالث ترتيب لقاءات ثنائية واجتماعات ما بين رجال الأعمال والشركات في الجانبين تم الاعداد والترتيب لها مسبقا ويتم خلال اليوم الرابع عمل زيارات ميدانية للشركات المصرية لنظيرتها التنزانية وللمناطق الصناعية المتواجد بها هذة الشركات وذلك بناء علي اللقاءات والاتفاقات التي تمت في اليوم الثالث.

أضاف "أبو المكارم"، أنه يتم الترتيب أيضا لبعثة تجارية إلي كينيا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر في الفترة من 4-8 أكتوبر مموله بالكامل من بنك مصر كشريك راعي للبعثات التجارية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ويشارك في البعثة المجلس التصديري لمواد البناء.