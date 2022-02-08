المجلس التصديرى للكيماويات: لقاءات مع شركات من عدة دول لزيادة الصادرات

كتب – إسلام سعيد

ينظم المجلس التصيرى للصناعات الكيماوية بعد غد الخميس بالتعاون مع المكتب التجارى فى مدريد وادارة نظم المعلومات بالتمثيل التجارى لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية والأوانى المصنعة من السيراميك وأحد كبريات الشركات الاسبانية agenda clothing التي أعربت عن رغبتها في استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأوانى المصنعة من السيراميك من مصر.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه من المقرر أيضا يتم تنظيم لقاءات عمل ثنائية فى السادس والعشرين من الشهر الجارى مع شركة oka Global trading البرازيلية وذلك لبحث فرص التعاقد على عدد من المنتجات لتوريدها إلى السوق البرازيلى والتركى حيث ابدت الشركة رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولى ايثيلين والبولى بروبلين لتوريدها إلى السوق التركى فضلا عن منتجا البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلى.

وخاطب المجلس أعضاءه من المهتمين مؤكدا أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئيسة الشركة التى سوف تلتقى الشركات المصرية الراغبة فى التعاون من جهة أخرى ينظم المجلس بالتعاون مع ادارة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى عدد من الندوات التعريفية وورش العمل للتعريف بالنظام المعمم للمزايا وأهميته والفرص التصديرية المتاحة للصناعات الكيماوية بالسوق الأمريكى.