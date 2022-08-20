تحريات أمن الجيزة تكشف كواليس غرق شاب في نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في غرق شاب بنهر النيل، بمنطقة الحوامدية، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

كما استمع رجال المباحث لأقوال زملاء الشاب، وذكروا أنهم خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق، ولم يتمكنوا من نجدته، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

لقى شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب عمليات بحث تم انتشال جثته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.