برلمان الجبل الأسود يطيح بالحكومة في تصويت على حجب الثقة

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انهارت الحكومة الائتلافية في جمهورية الجبل الأسود بعد أن أيد نواب البرلمان تصويتا على حجب الثقة دعا إليه حزب رئيس البلاد، ميلو جوكانوفيتش، وأحزاب أصغر في الائتلاف الحاكم.

وذكر موقع "بلكان إنسايت" الإخباري المعني بشؤون دول البلقان أن الحكومة التي يرأسها دريتان أبازوفيتش، رئيس حركة "أورا"، أصبحت صاحبة أقصر فترة بقاء في السلطة في التاريخ السياسي للجبل الأسود، إذ كانت قد تسلمت السلطة لتوها في أبريل الماضي. وتفاقم الإطاحة بالحكومة حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأطاحت بالحكومة أصوات 50 نائبا في البرلمان المؤلف من 81 مقعدا في التصويت الذي جرى الليلة الماضية.

ويشير التصويت إلى نهاية التحالف السياسي بين أبازوفيتش والحزب الذي يتزعمه رئيس البلاد، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي فقد السيطرة على السلطة في أغسطس 2020 بعد ثلاثة عقود، لكنه بدأ في دعم إدارة أبازوفيتش في أبريل الماضي.

وجاءت الدعوة إلى حجب الثقة عن حكومة أبازوفيتش بعد أن وقع في 3 أغسطس اتفاقا مثيرا للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية التي لا تعترف قيادتها بشكل كامل باستقلال الجبل الأسود.