انتهاء أول امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، انطلاق اليوم امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الازهرية بشمال سيناء تضمنها متابعة صحية من كافة القطاعات المعنية المشاركة فى اعمال الامتحانات.

وتابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، انطلاق اليوم الأول للامتحانات بمقر لجنة المساعيد بالعريش واطمأن على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية قبل دخول الطلاب إلى مقر اللجان من تعقيم اللجان وتعقيم أيدى الطلاب.

وصرح "خضر"، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة ولمتابعة أعمال الامتحانات ومتابعة الحالة الصحية داخل اللجنة لجميع المشاركين ولجميع أبنائنا الطلاب.

وأفاد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن طلاب القسم الأدبى قد أدوا اليوم امتحان مادتى الفقه والتوحيد وطلاب القسم العلمى أدوا امتحان مادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية دون أى شكوى والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.