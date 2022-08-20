انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى فى القناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى أثناء الاستحمام بمنطقة شبرا شهاب دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وجرى تشييع الجثمان من أسرة المتوفى لمثواه الأخير.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة شبرا شهاب دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وضباط مركز شرطة القناطر الخيرية، لمكان الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ عمره 22 عاما، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ولقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة شبرا شهاب، حيث نزل للاستحمام ولا يجيد السباحة وجرفه التيار ولقى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.